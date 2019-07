Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr befreit eingeschlossenes Baby aus Hitzefalle - Pkw hatte sich auf dem Parkplatz selber abgeschlossen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. Juli 2019, 13.21 Uhr, Angermunder Straße, Angermund

Am heutigen Mittwoch alarmierten Passaten über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr Düsseldorf. In einem Pkw auf einem Supermarktparkplatz befand sich in der Mittagssonne ein alleingelassenes Baby. Das Fahrzeug war verschlossen und die Mutter weit und breit nicht zusehen. Sofort alarmierte der Leitstellendisponent die Freiwillige Feuerwehr Angermund, den Rettungsdienst sowie die Feuerwache Flughafenstraße in den Düsseldorfer Norden. Bereits wenige Minuten später traf ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der sich noch auf dem Weg zum Gerätehaus befand, auf dem Parkplatz ein. Zeitgleich mit dem Feuerwehrmann kam die Mutter zurück zum Fahrzeug und schilderte, dass ihr Fahrzeugschlüssel noch im Wagen liegt und der Pkw aber verriegelt ist.

Da aufgrund der hohen Außentemperaturen und der Sonneneinstrahlung die Temperatur im Fahrzeuginneren immer weiter anstieg, entschied der Feuerwehrmann die Scheibe gewaltsam zu öffnen. So konnte das Baby unversehrt an die Mutter übergeben werden und die bereits auf der Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte waren nicht mehr erforderlich.

Die Feuerwehr Düsseldorf warnt in diesem Zusammenhang, bei den aktuell hohen Temperaturen und der starken Sonneneinstrahlung weder Menschen noch Tiere im Fahrzeug zurückzulassen. Schnell steigen die Temperaturen auch bei leicht geöffnetem Fenster in einen gefährlichen Bereich an. Kleinkinder und Babys können nur bedingt durch schwitzen ihre Körpertemperatur regulieren und sind somit einer großen Gefahr ausgesetzt.

