Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Rollerfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Ein 66-jähriger Rollerfahrer aus Haltern am See musste am Sonntag um 13.30 h schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Er war auf dem Stockwieser Damm vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben gefahren und gegen einen Mast geprallt.

