Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Zwei 6-Jährige, beide aus Castrop-Rauxel, wurden am Sonntag um kurz vor 18.00 h bei einem Unfall auf der Marienstraße leicht verletzt. Einer fuhr mit einem Tretroller, der andere war zu Fuß unterwegs. Die Jungs kamen zwischen geparkten Autos her und wollten die Fahrbahn überqueren. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Dortmund konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Jungen an. Beide kamen ins Krankenhaus, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

