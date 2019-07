Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägerei unter Bekannten an der Wittener Straße

Recklinghausen (ots)

An der Wittener Straße sind am Freitag um 23.40 h mehrere Personen mit Schlagwerkzeugen aufeinander losgegangen. Die Polizei erhielt mehrere Anrufe, dass sich auf der Straße Männer prügeln sollten. Vor Ort fanden die Beamten einen Verletzten. Der 38-Jährige, der in Wuppertal wohnt, wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Wie sich herausstellte, waren ein 15-Jähriger (wohnt in Castrop-Rauxel), der 38-Jährige und ein 33-Jähriger (wohnt in Recklinghausen) aneinander geraten. Der Streit endete in einer wüsten Schlägerei, bei der auch Schlagwerkzeuge benutzt worden seien und ein Messer gezückt worden sei. Die Hintergründe des Streits müssen jetzt durch weitere Befragungen geklärt werden. Vor Ort fanden die Polizisten eine Holzlatte, eine Eisenstange, einen Wagenheber und ein Messer. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Bei der Schlägerei ging auch noch die Scheibe eines geparkten Autos zu Bruch. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung dauern an.

