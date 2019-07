Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr wird durch Falschparker behindert - Brandeinsatz ging glimpflich aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 20. Juli 2019, 13.52 Uhr, Henriettenstraße, Bilk

Zwei falschparkende Pkw verhinderten bei einer Feuermeldung in Bilk das Weiterkommen der Feuerwehr. Es konnte durch die herbeieilenden Einsatzkräfte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein schmorender Plastikdeckel auf einem Herd war die Ursache für den Einsatz. Es kam kein Mensch zu schaden.

Am frühen Samstagnachmittag bemerkten Nachbarn Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Da der Mieter sich zu dem Zeitpunkt noch in dem Appartement aufhielt, alarmierte der Leitstellendisponent der Feuerwehr sofort zwei Löschzüge, den Rettungsdienst mit Notarzt und den Führungsdienst der Hüttenstraße zu der gemeldeten Adresse. Um mit die beiden Drehleiter der anrückenden Feuerwehrkräfte direkt vor dem Haus platzieren zu können und eine schnelle Menschenrettung durchführen zu können, entschied der Einsatzleiter die erste Einheit über die Karolingerstraße und den zweiten Löschzug über die Burghofstraße in die Henriettenstraße einfahren zu lassen.

Der Plan wurde allerdings durch Falschparker behindert, sodass die Zufahrt über die Karolingerstraße weder für die Drehleiter noch die Löschfahrzeuge möglich war. Die letzten 100 Meter mussten die Einsatzkräfte zu Fuß zurücklegen. Schnell konnte der erste Einsatztrupp nach einer Verzögerung von rund zwei Minuten Entwarnung geben. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss hatte ein Plastikdeckel auf einem Herd geschmort. Der Mieter konnte von den Feuerwehrkräften aus der Wohnung geführt werden. Nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst war ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig. Das qualmende Plastik konnte mit ein wenig Wasser abgelöscht werden. Mittels eines Hochleistungslüfters befreite die Feuerwehr die Wohnung von dem giftigen Qualm.

So konnte schnell Entwarnung gegeben werden und weitere Hilfe durch die Feuerwehr war in dem Fall nicht notwendig. Im Falle eines Brandes bei dem die Drehleiter, das Rettungsgerät der Feuerwehr für die Menschen im Gebäude, hätte eingesetzt werden müssen, wäre dies nur mit sehr viel Zeitverzug möglich gewesen. Durch zwei falschparkende Pkw auf der Kreuzung Henriettenstraße mit der Karolingerstraße und der Henriettenstraße, war ein Durchkommen für die Großfahrzeuge der Feuerwehr nicht möglich.

Die Polizei Düsseldorf hat in beiden Fällen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Halter der beiden Fahrzeuge eingeleitet. Eine Besitzerin meldete sich fünf Minuten, nachdem die Feuerwehr vor Ort war und setzte ihren Pkw an die Seite. Wir appellieren "Falschparker gefährden Menschenleben" und fordern deshalb "Mehr Platz für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst".

Nach rund 30 Minuten kehrten die 26 Einsatzkräfte der Feuerwachen Hüttenstraße, Behrenstraße, Werstener Feld und Posener Straße zu ihren Wachen zurück.

Anmerkung an die Redaktionen:

Zum Thema "Falschparker gefährden Menschenleben" ist bereits für Mittwoch, dem 24. Juli 2019 um 17 Uhr unabhängig zu dem Einsatz in Bilk, ein Medientermin zusammen mit der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes, des Amtes für Verkehrsmanagement sowie der Feuerwehr Düsseldorf geplant. Unter folgendem Link können Sie die Einladung des Amtes für Kommunikation der Stadt Düsseldorf abrufen:

https://www.duesseldorf.de/index.php?id=700021325&tx_pld_frontpage%5Bnews%5D=27939

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Düsseldorf

Pressesprecher

Christopher Schuster

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: christopher.schuster@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell