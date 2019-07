Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussbilanz der Feuerwehr Düsseldorf - Feuerwerk der Rheinkirmes in Oberkassel

Düsseldorf (ots)

Samstag, 20. Juli 2019, 7.00 Uhr, Rheinwiesen, Oberkassel und Stadtgebiet Düsseldorf

Mit dem traditionellen Feuerwerk am zweiten Freitag der Größten Kirmes am Rhein, schlossen sich auch umfangreiche Planungen der Feuerwehr Düsseldorf für das letzte Veranstaltungswochenende an. Pünktlich zur Eröffnung der Kirmes um 14 Uhr war die mobile Feuerwache auf den Rheinwiesen einsatzbereit. Insgesamt zwölf Einsatzkräfte besetzten einen Einsatzleitwagen, ein Löschfahrzeug, einen Gerätewagen Rettungsdienst sowie die Einsatzleitung am Kaiser-Wilhelm-Ring. Im Laufe des Tages wurden dann an die zu erwartende Besuchermengen zum Feuerwerk weitere Einsatzkräfte geplant in Dienst gestellt.

Die Feuerwache in Oberkassel wurde am Abend durch ein Löschfahrzeug des Technik- und Kommunikationszuges der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, außerdem waren für die gleiche Zeit ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Führungsdienst für die schnelle Hilfe in den linksrheinischen Teil der Landeshauptstadt verlagert worden. Für die Koordinierung der Einsatzmaßnahmen während des Feuerwerks waren zusätzlich drei Erkundungstrupps der Feuerwehr unterwegs um die Besucherströme zu beobachten und die Rettungswege freizuhalten. Ein Tanklöschfahrzeug sicherte zusätzlich den Bereich des Abbrennplatzes des Feuerwerks ab. In Absprache mit dem Feuerwerker, bewässerte die Besatzung kurz vor dem Höhepunkt des Abends die trockenen Wiesen um die Pyrotechnik herum. Diese Maßnahme zeigte nach dem Feuerwerk auch Erfolg, es mussten anschließend nur noch kleiner Glutnester mit sogenannten Feuerpatschen ausgeschlagen werden.

Um auch im Bereich des Rheinufers schnelle Hilfe zu gewährleisten, waren drei Rettungsboote der Hilfsorganisationen, ein Rettungsboot der Feuerwehr sowie das Feuerlöschboot zwischen der Oberkasseler Brücke und Rheinkniebrücke ab dem Abend unterwegs. In einem Fall konnte die Besatzung eines Rettungsbootes auf einem Ausflugsschiff schnelle medizinische Hilfe leisten, ein anschließender Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes hatte insgesamt 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die größtenteils ehrenamtlichen Helfer versorgten bis zum frühen Samstagmorgen insgesamt 62 (2018: 58) Patienten. Davon mussten 20 (2018: 31) Besucher der Kirmes in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zu dem Treiben auf der Kirmes gab es im restlichen Stadtgebiet für die 196 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ebenfalls viel zu tun. Innerhalb von 24 Stunden rückten die Retter zu insgesamt 452 (2018: 442) Einsätzen aus. Dabei galt es 20 (2018: 32) Feuermeldungen und 17 (2018: 25) technische Hilfeleistungen zu absolvieren. In der gleichen Zeit versorgte und transportierte der Rettungsdienst 257 (2018: 249) Patienten, in 67 (2018: 54) Fällen unterstützte ein Notarzt. Außerdem absolvierten die 21 Krankenwagen der Hilfsorganisationen 158 (2018: 136) Transporte von nicht Notfallpatienten.

