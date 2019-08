Polizei Bonn

POL-BN: E-Bike entwendet in Königswinter-Oberpleis - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am 15.08.2019 wurde auf der Polizeilichen Anlaufstelle in Oberpleis der Diebstahl eines E-Mountainbikes angezeigt: Nach den Angaben der Anzeigenerstatterin war das

Haibike "Sdura Hardseven 1.0" silber / neongrün-gelb abgesetzt

am 13.08.2019, in dem Zeitraum zwischen 08:15 und 12:30 Uhr auf der Dollendorfer Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 100, verschlossen an einer Straßenlaterne abgestellt. Das hochwertige Fahrrad wurde in diesem Zeitraum von Unbekannten entwendet. Die Ermittler der "EG Bike" haben den Fall übernommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

