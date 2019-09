POL-HL: OH-Eutin : Aus dem Polizeialltag: Ruhestörung - Katze beim Hausputz hatte Schuld

Polizeidirektion Lübeck

Freitagabend (13.09.2019) rückte die Polizei in Eutin zu einer Ruhestörung aus. Anwohner hatten ein helles, penetrantes Geräusch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Nach einigen Telefonaten stellte sich heraus, dass die Katze einer Mieterin die Schuld an dem Lärm trug.

Auch die Beamten des Polizeireviers Eutin stellten das penetrante Geräusch im Flur des Mehrfamilienhauses in der Elisabethstraße fest. Die Tür zur betroffenen Wohnung wurde jedoch trotz Klingeln und Klopfen nicht geöffnet. Wie sich herausstellte, war die Mieterin der Wohnung bei der Arbeit. Die Beamten konnten nach mehreren Telefonaten einen Angehörigen mit passendem Schlüssel an den Ort der Unruhe bestellen.

In der Wohnung befand sich niemand - außer der Katze der Mieterin. Neben ihr lief der Staubsauger auf vollen Touren und verursachte den störenden Lärm. Offenbar hatte das Tier den Schalter des Gerätes gedrückt und in Betrieb gesetzt. Die Beamten beendeten den abendlichen Hausputz und zogen den Stecker. Die Nachtruhe für die übrigen Bewohner war somit wiederhergestellt.

