Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Exhäftling auf Bahngleisen unterwegs

Kubschütz (ots)

Ein 26-jähriger Pole war am 7. November 2019 zwischen Bautzen und Kubschütz in den Gleisen unterwegs. Bundespolizisten kontrollierten den Mann um 11:55 Uhr am Bahnhaltepunkt Kubschütz. Er war gerade aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden und wurde zum unbefugtem Gleisaufenthalt mündlich verwarnt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell