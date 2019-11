Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Dieb verhaftet

Bautzen (ots)

Einen 18-jährigen polnischen Dieb verhafteten Bundespolizisten am 6. November 2019 um 08:30 Uhr bei Bautzen. Der Mann war auf der BAB 4 als Beifahrer in einem VW Golf in Richtung Dresden unterwegs. Die Staatsanwaltschaft Görlitz sucht den Mann seit 2016. Der Haftrichter erließ den Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde an die Justizvollzugsanstalt Görlitz übergeben.

