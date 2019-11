BPOLI EBB: Cannabis im Tabakbeutel

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Bundespolizisten kontrollierten am 2. November 2019 um 23:15 Uhr in der Zittauer Innenstadt einen 26-jährigen deutschen Fußgänger. Er konnte sich nicht ausweisen, hatte aber einen stark nach Cannabis riechenden Tabakbeutel in der Brusttasche stecken. Ein Blick in den Beutel bestätigte dann auch diesen Verdacht. Während der Kontrolle machte der Mann einen benebelten Eindruck und zeigte starke Stimmungsschwankungen.

Das ca. drei Gramm wiegende Cannabis wurde beschlagnahmt und Beamten des Polizeireviers Zittau übergeben. Diese ermitteln nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

