Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Von Klettnummernschildern, Marihuanabongs und gestohlenem Fahrradrahmen

Sohland / Spree (ots)

Am 2. November kontrollierten Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) um 12:30 Uhr in Sohland / Spree einen an einem Haus haltenden grünen Volvo und seine drei Insassen. Der Fahrer montierte gerade die vorher per Klett befestigten tschechischen Nummernschilder ab und versteckte sie unter einer Fußmatte. Die 31-jährige Mitfahrerin sowie der 34-jährige Mitfahrer konnten sich ausweisen, der 29-jährige deutsche Fahrer hatte jedoch seinen Ausweis im Haus liegen. Die Polizisten begleiteten ihn dorthin und wurden auf zwei im Wohnzimmer stehende Bongs aufmerksam. Diese wiesen Gebrauchsspuren und Anhaftungen von Marihuana auf. Der Mann konnte sich zwar nun ausweisen, besaß aber keinen Führerschein. Außerdem fanden die Beamten auf dem Grundstück einen umlackierten Fahrradrahmen, der aus einer Diebstahlshandlung stammt. Ebenfalls gestohlen waren auch die tschechischen Klettnummernschilder. Diese, der Fahrradrahmen und die beiden Bongs wurden sichergestellt. Ein freiwilliger Drogenschnelltest beim Fahrer verlief negativ. Die Landespolizei übernahm den Sachverhalt und ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl und Kennzeichenmissbrauch.

