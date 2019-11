Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder Bürger auf den Gleisen erwischt

Bautzen (ots)

Ein 19-jähriger Deutscher wollte am 2. November 2019 am Bahnhof Bautzen seinen Fußweg abkürzen und ging um 15:05 Uhr über die Gleise in Richtung Güterbahnhof und dem dahinter liegenden Wohngebiet. Bundespolzisten beobachteten dies und stoppten den Mann. Er wurde über die besonderen Gefahren im Gleisbereich belehrt und kostenpflichtig verwarnt. Er muss nun ein Verwarngeld in Höhe von 25,00 Euro zahlen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell