POL-VER: ++Autofahrerin übersieht E-Bike++Berauschter Fahrer zahlt an Ort und Stelle++Junger Autofahrer verliert bei Starkregen die Kontrolle++Unbekannter löst Radmuttern am Pkw - Motivlage unklar...++

Autofahrerin übersieht E-Bike Achim. Bei einer Kollision mit einem Pkw ist ein E-Bike Fahrer am Mittwochmittag verletzt worden. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Hand und Knie und musste vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem E-Bike entstand ebenso ein Schaden, wie an dem Auto einer 32-jährigen Frau. Die hatte den Zweiradfahrer schlichtweg übersehen, als sie von der Straße "Fuchsberggrund" auf die Landesstraße abbiegen wollte. Die Autofahrerin blieb bis auf einen gehörigen Schreck unverletzt. Die Gesamthöhe des Schadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Berauschter Fahrer zahlt an Ort und Stelle Oyten. Weil er im Verdacht steht, unter Einfluss von berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, musste ein 27-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden am Mittwochmorgen eine Sicherheitsleistung von 775 Euro an Ort und Stelle bezahlen. Auch danach durfte er die Weiterfahrt nicht fortsetzen, sondern musste sein Auto auf Weisung der Polizei für 24 Stunden stehen lassen. Beamte der Langwedeler Autobahnpolizei hatten den Wagen auf der A 1 bei Oyten gestoppt und bei einer gemeinsamen Kontrolle mit dem Zoll Auffälligkeiten im Verhalten des Mannes festgestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Die genaue Auswertung steht noch aus. Sollte sich der Verdacht auf THC Konsum bestätigen, werden 500 Euro Geldbuße sowie Verfahrenskosten fällig, die vorab schon einmal einbehalten wurden.

Junger Autofahrer verliert bei Starkregen die Kontrolle Oyten. Bei Starkregen hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Tornesch in Schleswig-Holstein in der Nacht zu Donnerstag auf der A 1 bei Oyten die Kontrolle über seinen 1er BMW verloren und ist damit von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug schleuderte in den Seitenraum, kollidierte mit der Böschung des Drainagegrabens und blieb anschließend totalbeschädigt auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Auto entstand Totalschaden, dessen Höhe auf rund 25.000 Euro geschätzt wird.

Unbekannter löst Radmuttern am Pkw - Motivlage unklar Schwanewede. Noch unklar ist das Motiv des Täters, der an einem VW-Passat die Radmuttern gelöst und die Fahrerin des Wagens dadurch einer erheblichen Gefahr ausgesetzt haben. Die 36-Jährige konnte das Fahrzeug zum Glück noch gefahrlos stoppen. Bei näherem Hinschauen bemerkte sie, dass Unbekannte von der vorderen linken Alu-Felge des Wagens vier der insgesamt fünf Radmuttern gelöst hatten. Ebenso unklar wie die Motivlage ist auch, wo das Ganze passiert ist. Längere Zeit abgestellt war der VW-Passat im Fritz-Reuter-Weg und in der Worpsweder Straße. Wer dort in der Nacht zu Dienstag eine verdächtige Person beobachtet hat, die sich an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04209/914690 an die Polizeistation Schwanewede zu wenden.

Diebe stehlen nagelneuen Wohnwagen Schwanewede. Von einem Grundstück im Vorlöhnhorster Weg haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag einen erst vor zwei Monaten neu zugelassenen Wohnwagen der Marke "Fendt", Typ 445, im Wert von 24.000 Euro gestohlen. Die Täter schoben den Anhänger über eine Rasenfläche auf die Straße und spannten ihn dann hinter ein mitgebrachtes Zugfahrzeug. Der Wohnwagen war mit einem Kupplungsschloss gesichert und mit einer grauen Plane abgedeckt. Am Heck des Wagens befand sich ein Nummernschild (OHZ-S 117), das inzwischen abgebaut oder ausgetauscht worden sein könnte. Die Schwaneweder Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens geben können.

