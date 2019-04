Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fußgängerin bei Unfall mit LKW schwerverletzt - Polizei sucht Zeugen

Verden (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 11:38 Uhr kam es auf dem verlängerten Zubringer zu einem Lebensmittelmarkt an der Max-Planck-Straße zu einem Unfall zwischen einer 81-jährigen Fußgängerin und einem LKW. Der 50-jährige Fahrer des LKW kam von dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes und wollte nach rechts auf die verlängerte Zufahrt in Richtung der Max-Planck-Straße einbiegen. Plötzlich befand sich die Fußgängerin, die zunächst als Radfahrerin gemeldet worden war, auf einem Fußgängerüberweg vor dem LKW. Es kam zu einem Zusammenstoß und die 81-Jährige geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde durch die alarmierte Feuerwehr und Rettungskräfte geborgen. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Frau zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Bremen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen und am Unfallort umfangreiche Spurensicherungen vorgenommen. Eine Zufahrt zum Markt war daher für Kunden über mehrere Stunden nicht möglich. Der genaue Unfallhergang ist trotzdem aktuell unklar. Zur Klärung des genauen Geschehens werden mögliche Augenzeugen unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

