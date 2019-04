Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Berauscht am Steuer

Oyten/A1 (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines Opel Corsa wurde am Dienstagmorgen von Beamten der Autobahnpolizei Langwedel aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wurde durch die Beamten auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe des Parkplatzes Thünen angehalten und kontrolliert. Dabei entstand der Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen am Steuer gesessen haben könnte und es wurden weitere Vortests durchgeführt, die dies bestätigten. Eine entnommene Blutprobe des 42-Jährigen wird im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet und so das genaue Ergebnis festgestellt. Neben einem Fahrverbot für 24 Stunden kommt auf den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegens Fahrens unter Einfluss von Drogen zu.

