POL-VER: Unfall zwischen zwei Pkw + Lkw kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab + Pkw übersehen - Unfall zwischen zwei Autos

LANDKREIS VERDEN

Unfall zwischen zwei Pkw

Ottersberg. Am Montagmittag kam es an der Kreuzung Grasdorfer Schuldamm, Grasdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Fahrerin eines Fiat fuhr mit ihrem Beifahrer auf dem Hintzendorfer Damm in Richtung Etelsen. In Höhe der Kreuzung Grasdorfer Schuldamm wurde der bevorrechtigte Fiat von einer 70-jährigen Fahrerin eines VW Polo übersehen, die den Hintzendorfer Damm in Richtung Posthausen überqueren wollte. Bei dem Aufprall der Pkw wurde der Fiat gegen einen LKW geschoben, der vom Grasdorfer Schuldamm aus Richtung Posthausen an der Kreuzung wartete. Die Insassen des Fiat verletzten sich leicht. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 14.000EUR.

Lkw kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab

Langwedel. Am Montagmittag kam der Fahrer eines LKW auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Cluvenhagen kurz hinter der Kreuzung "Im Sande", "Suhrfeldstraße" nach links von der Fahrbahn ab. Der LKW fuhr in eine Böschung und kam auf der Seite zum Liegen. Sowohl der 53-jährige Fahrer als auch sein 71-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Ursache des Unfalles ist derzeit noch nicht geklärt. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000EUR entstanden. Bis zur Bergung des Fahrzeugs ab 16 Uhr war der Radweg im Bereich der Unfallstelle blockiert. Für die Bergung musste die Straße für etwa eine Stunde zwischen "Suhrfeldstraße" und "Drei Kronen" voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw übersehen - Unfall zwischen zwei Autos

Lilienthal. Am Montagmorgen kam es an der Timmersloher Straße, Ecke Seeberger Landstraße zu einem Unfall zwischen einem 20-jährigen Opel-Fahrer und einer 50-jährigen Fahrerin eines Skoda. Die 50-Jährige fuhr auf der Seeberger Landstraße in Richtung Lilienthal und bog nach links in die Timmersloher Straße ein. Der 20-jährige übersah den Skoda der 50-Jährigen und fuhr gegen ihren Pkw. Die 50-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000EUR. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

