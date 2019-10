Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Auto gestohlen

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Unbekannte stahlen am Mittwoch, in der Zeit von 05.30 Uhr bis 08:50 Uhr, einen schwarzen VW Golf (Bj. 2016), der auf das Kennzeichen DIN-MT 261 zugelassen ist. Das Fahrzeug parkte in einer Parkbucht hinter einem Mehrfamilienhaus, das an der Straße An den Höfen liegt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220.

