POL-WES: Sonsbeck / Xanten / Alpen- Känguru Alarm in Sonsbeck

Seit einem Monat sorgt ein kleiner Hüpfer im Raum Xanten für Aufsehen und bereitet uns den einen oder anderen Einsatz, denn das kleine Känguru erkundet gerne den Straßenverkehr.

Einfangen ließ sich das flinke Tierchen bisher nicht. Wo es ausgebüxt ist, weiß auch niemand. Keiner scheint das Kleine zu vermissen.

Am Sonntag gegen 22.00 Uhr sah eine Autofahrerin "Skippy" in Sonsbeck auf dem Strohweg und sagte Bescheid. Mit Hilfe eines Tierarztes gelang es uns dann, den Ausreißer in "Gewahrsam" zu nehmen.

Nun kümmert sich der Krefelder Zoo um die Vermittlung des Parmakängurus. Sollte das Kleine männlich sein, wird es im Tierpark Kleve ein neues Zuhause finden. Ist es ein Mädchen, muss der Umzug warten, bis ein Plätzchen gefunden wird, wo sie sich wohl fühlt. Wie auch immer: Auf dem Arm unseres Kollegen schien es auch nicht so übel gewesen zu sein.....

