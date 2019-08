Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Zinnowitz , LK VG

Heringsdorf (ots)

Am 20.08.2019 ereignete sich in der Ortslage Zinnowitz ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Die 31 - jährige Fahrerin eines Opel Zafira befuhr den Dannweg in Zinnowitz und wollte an der Kreuzung Dr.-Wachsmannstraße geradeaus weiter in den Salzhorstweg fahren. Sie hielt zwar an der dortigen Haltlinie an, fuhr dann aber los und schätzte offensichtlich den Abstand zu dem auf der Vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden 76jährigen Fahrradfahrer falsch ein. Sie schaffte es nicht mehr vor dem Radfahrer die Fahrbahn zu überqueren und in den Salzhorstweg einzufahren und kollidierte mit dem hinteren Bereich des Fahrzeugs mit dem Radfahrer. Dieser kam hierdurch zu Fall. Es entstand nur geringer Sachschaden, jedoch fiel der ältere Herr unglücklich mit dem Kopf auf die Fahrbahn, so dass er lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald verbracht werden musste. Die Dekra hat den Unfallort untersucht und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

