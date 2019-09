Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtmissachtung

Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

Kerken-Stenden (ots)

Ein 19-jähriger Motorrollerfahrer aus Kerken befuhr am Dienstag (10. September 2019) um 14.55 Uhr die Dorfstraße in Stenden in Richtung Aldekerk. Aus dem Stapperweg kommend, bog ein silberfarbener oder weißer Kastenwagenfahrer unter Missachtung der Vorfahrt des Rollerfahrers nach rechts ab. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden, leitete der 19-Jährige eine Gefahrbremsung ein und stürzte auf die linke Seite. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

