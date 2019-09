Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schwarzer Motorroller mit dem Kennzeichen 814CNA gestohlen

Emmerich-Elten (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 23:00 Uhr, und Dienstag (10. September 2019), 05:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller der Marke Peugeot, der in einer Garageneinfahrt an der Lobither Straße abgestellt war. Der Roller vom Typ XPSTL trägt das Versicherungskennzeichen 814CNA und einen Aufkleber mit der Aufschrift "Power". Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

