Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Lieferwagen kollidiert mit 55-jähriger Fußgängerin

Geldern (ots)

Am Dienstag (10. September 2019) fuhr ein 50-Jähriger aus Geldern mit seinem Mercedes Citan rückwärts aus einer Einfahrt aus der Clemensstraße. Dabei stieß er mit einer 55-Jährigen aus Kempen zusammen, die gerade auf dem an der Einfahrt vorbeiführenden Gehweg unterwegs war. Die Frau kam zwar nicht zu Fall, verletzte sich aber durch die Kollision mit dem Fahrzeug. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und blieb zur weiteren Beobachtung dort. (cs)

