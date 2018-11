POL-HA: Ladendieb von Detektivin und Polizei durch die Innenstadt verfolgt

Hagen (ots) - Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, stahl ein 18-jähriger Mann aus einer Drogerie-Filiale in der Hagener Innenstadt eine Flasche Parfüm. Eine Ladendetektivin verfolgte ihn und gab der Polizei ihren Standort durch. An der Körnerstraße trafen zwei Streifenwagen auf den Dieb, der weiter flüchtete und von den Polizisten zu Fuß verfolgt wurde. In der Neumarktstraße verlor der Täter den Wettlauf und konnte von den Beamten festgehalten werden. Bei ihm wurden die Tatbeute im Wert von 100 Euro sowie ein Pullover festgestellt, der vermutlich ebenfalls nicht ihm gehörte. Der 18-Jährige war wegen Diebstahls in der Drogerie schon häufiger aufgefallen. Die Polizei nahm in vorläufig fest.

