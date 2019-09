Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Polizei sucht Kleinwagenfahrer, ein Ehepaar und weitere Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (06. September 2019) gegen 13.45 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Straße Fischerort in Richtung Alter Makrt. In Höhe eines Bekleidungsgeschäftes musste der Rettungswagen verkehrsbedingt halten und es kam zu einer Engstelle zwischen Rettungswagen und geparkten Autos. Ein Radfahrer, der aus Richtung Alter Markt kam und die Straße Fischerort in entgegengesetzter Richtung befuhr, zwängte sich durch die Engstelle. Hinter dem Rettungswagen befand sich ein schwarzer Kleinwagen, an dem der Unbekannte den Außenspiegel abtrat. Im weiteren Verlauf der Straße Fischerort schlug der Unbekannte noch nach einem älteren Ehepaar, das sich glücklichweise noch wegdrehen konnte. Die Polizei sucht nun den Fahrer des schwarzen Kleinwagens, das ältere Ehepaar, das sich zur Tatzeit auf dem Gehweg befand, sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell