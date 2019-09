Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 21:30 Uhr, und Montag (09. September 2019), 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus am Heideweg zu verschaffen. Sie hebelten vergeblich an der Haustür, gelangten jedoch ins Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02823 1080. (cs)

