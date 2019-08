Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Unbekannter entreißt Seniorin Handtasche.

Nienburg (ots)

(kem) Am Freitag, den 16.08.2019, gegen 12:40 Uhr befand sich die 87-jährige Nienburgerin auf dem Heimweg. Dazu wählte sie den Weg durch den Stadtpark am "Bürgermeister-Stahn-Wall". Als sie sich in Höhe der Ruhebänke auf der Rückseite des Sparkassenparkplatzes befand, fielen ihr zwei dort sitzende Männer auf. Kurz nachdem sie die Bank passiert hatte, näherte sich einer der beiden Personen von hinten und entriss ihr die unter dem Arm getragene Handtasche. Der Täter schob dabei ein Fahrrad, mit welchem er direkt nach der Tat flüchtete. Auch der zweite Mann, welcher sich zuvor auf der Bank befunden hatte, flüchtete unmittelbar nach der Tat. Die Polizei in Nienburg bittet mögliche Zeugen dieses Raubes, sich unter 05021-97780 bei der Polizeidienststelle am Amalie-Thomas-Platz 1 zu melden. Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: Täter 1: männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 160 cm groß, helle Jacke, braune Schirmkappe, benutzte zur Flucht ein altes Fahrrad. Eine Beschreibung des zweiten möglichen Tatverdächtigen liegt zurzeit nicht vor. Die weitestgehend leergeräumte Handtasche wurde am Samstagmittag von Fußgängern im Meerbach unterhalb der Brücke am "Berliner Ring" aufgefunden. Auch wer hier verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter oben angegebener Nummer zu benachrichtigen.

