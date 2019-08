Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

Bad Nenndorf

Bereits am Mittwoch, den 14. August 2019, in der Zeit zwischen 09.15 und 10.00 Uhr, entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt von einer Unfallstelle, nachdem er/sie ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte. Der Geschädigte hatte seinen silberfarbenen, alten AUDI 80 in Bad Nenndorf in der Bahnhofstraße gegenüber des Winckler-Bades vor Nr. 11 innerhalb eines Parkstreifens geparkt. In vorgenanntem Zeitraum wurde ein anderes Fahrzeug vermutlich rückwärts gegen den geparkten AUDI gefahren. Der Aufprall war nicht unerheblich, so dass es zu Beschädigungen an der Front, sowie an Lüfter- und Motorteilen kam. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Nenndorf unter der Tel.-Nr. 05723-94610 zu melden.

