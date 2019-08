Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rodenberg (ots)

Am Samstag, den 17.08.2019, in der Zeit zwischen 08.45 und 10.40 Uhr, verursachte ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall, ohne sich anschließend um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug, einen schwarzen Ford S-Max in der Langen Straße in Rodenberg, Höhe der St.-Johannes-Kirche, Haus-Nr. 84, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug mussten die Eigentümer feststellen, dass jemand seine Visitenkarte in Form eines abgefahrenen linken Außenspiegels hinterlassen hatte. Ansonsten hatte sich der/die Verursacher/in aus dem Staube gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass das der/die Unfallflüchtige auf der Suntalstraße in die Stadt hineinfuhr, dann auf der Langen Straße beim Vorbeifahren gegen den geparkten Ford stieß. Der Ersatz- und Reparaturaufwand dürfte ca. 400 EUR betragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Nenndorf unter der Tel.-Nr. 05723-94610 zu melden.

