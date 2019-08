Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau-Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nienburg (ots)

(kem) Am Freitag, den 16.08.2019, ereignete sich "Am Markt" in Stolzenau ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Eine 44-jährige Stolzenauerin parkte ihren Mercedes Van gegen 10:00 Uhr vor der dortigen Postfiliale. Als sie gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Rückleuchte sowie dem linken hinteren Kotflügel fest. Der Verursacher hatte den Unfallort jedoch ohne Nachricht verlassen. Anhand der Spurenlage vermutet die Polizei, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW, größeren Gelände- oder einen Pritschenwagen handeln könnte. Möglicherweise ist die Verkehrsunfallflucht von Zeugen beobachtet worden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter 05761-92060 zu melden.

