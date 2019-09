Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Werkstatt

Bargeld gestohlen

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag (09. September 2019), 08:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Halle einer Werkstatt an der Weseler Straße, indem sie ein Rolltor aufbrachen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

