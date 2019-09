Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Baucontainer

Werkzeugmaschinen gestohlen

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag (08. September 2019), 00:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Moritz-von-Nassau-Straße. Sie öffneten einen an der Ostermaystraße gelegenen Bauzaun des Geländes und brachen einen dortigen Baucontainer auf. Entwendet wurden zwei Vibrationsstampfer und ein Kernbohrgerät. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830. (cs)

