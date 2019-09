Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Unbekannter Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn, Zeugen gesucht

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Freitag (06. September 2019) gegen 19:35 Uhr war eine 45-Jährige aus Emmerich mit ihrem schwarzen Honda auf der Emmericher Straße in Richtung Huisberdener Straße unterwegs, als ein entgegenkommender PKW plötzlich auf ihre Fahrspur geriet. Obwohl die 45-Jährige auswich, kam es zu einer Kollision mit dem unbekannte Wagen. Am Honda entstand ein Schaden an der Heckstoßstange, das Auto war nicht mehr fahrbereit. Auch ein hinter der 45-Jährigen fahrender 65-Jähriger aus Mühlheim musste dem entgegenkommenden Auto ausweichen. Der unbekannte Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich um einen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Kleve unter 02821 5040 in Verbindung zu setzen. (cs)

