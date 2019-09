Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte Täter zündeln in der Innenstadt

Goch (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. September 2019) kam es in der Gocher Innenstadt zu zwei Fällen von Brandstiftung. Gegen 23:15 Uhr zündeten unbekannte Täter zunächst einen Holzstapel auf einem Firmengelände an der Bahnhofstraße an. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand Sachschaden. Nur kurze Zeit später, gegen 00:00 Uhr, sah eine Zeugin ein Feuer auf einem Schulgelände an der Thielenstraße, unweit vom ersten Einsatzort. Sie informierte die Feuerwehr, welche nach Eintreffen eine in Brand gesetzte Mülltonne löschte. Auch hier entstand Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

