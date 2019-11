Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter in Gewahrsam genommen - Hintermänner im Visier der Bundespolizei

Uhyst + Weißenberg (ots)

Am 7. November 2019 kontrollierten Bundespolizisten an der Autobahn 4 auf einem Parkplatz bei Weißenberg einen in Richtung polnische Grenze fahrenden Reisebus. Unter den Reisenden befanden sich zwei jeweils 46-jährige Männer aus der Urkaine. Sie konnten sich zwar zunächst mit gültigen Reisepässen ausweisen, hatten aber Arbeitskleidung, Werkzeuge und schriftliche Unterlagen dabei, die eine Erwerbstätigkeit in den letzten Wochen belegen. Ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis konnten sie nicht vorlegen. Ferner hatten beide Männer jeweils 900,00 Euro Arbeitslohn dabei, der sichergestellt werden musste.

In einem ebenfalls auf der BAB 4 in Richtung polnische Grenze fahrendem Mercedes Benz Transporter kontrollierte die Bundespolizei am 8. November 2019 um 02:30 Uhr bei Uhyst eine 58-jährige Ukrainerin, die laut ersten Angaben und den mitgeführten Unterlagen in einer deutschen Stadt als Pflegekraft gearbeitet hatte. Auch sie besaß weder Visum noch Arbeitserlaubnis.

Die drei Personen wurden in Gewahrsam genommen und gegen sie Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt und unerlaubter Aufnahme einer Erwerbstätigkeit eingeleitet. Die beiden Männer wurden an die zuständige Ausländerbehörde übergeben. Die Frau befindet sich noch im Gewahrsam der Bundespolizei. Deren Verbleib ist noch in Klärung. Die Bundespolizei hat auch die Hintermänner und Vermittler im Visier und richtet ihre Ermittlungen verstärkt gegen diese Personen.

