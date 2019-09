Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: sicher.mobil.leben - Brummis im Blick

Gelsenkirchen

Seit Jahren steigende Unfallzahlen mit Beteiligungen von Fahrzeugen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs machen es erforderlich, dass diese Zielgruppe verstärkt in den Fokus der nordrhein-westfälischen Polizei gerückt ist. LKW-Unfälle haben wegen der physikalischen Masse der Fahrzeuge überdurchschnittlich schwere Folgen. Allein im Jahr 2018 gab es bundesweit 28631 solcher Unfälle, bei denen rund 39500 Personen verletzt wurden, davon 7293 schwer. 762 Menschen wurden bei diesen Unfällen getötet. Dabei sind es seltener die Fahrer selbst, die großen Schaden nehmen. Das Risiko, bei einem LKW-Unfall getötet zu werden, ist für andere Verkehrsteilnehmer fast viermal so hoch wie für die Insassen eines Güterkraftfahrzeuges. Häufigste Ursachen für Unfälle, die die Fahrer von Güterkraftfahrzeugen außerhalb der Bundesautobahnen verursachen, sind Abstandsfehler, Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Ausfahren sowie Vorfahrts- und Vorrangfehler. Auf den Bundesautobahnen sind die Hauptunfallursachen nicht angepasste Geschwindigkeit, mangelnde Ladungssicherung, unzureichender Abstand, Fehler beim Überholen und Übermüdung. Auch der technische Zustand von Lkws spielt immer mal wieder eine Rolle. In Gelsenkirchen ereigneten sich im vergangenen Jahr 553 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Lastwagen. In 17 Fällen waren Verletzte zu beklagen. Auch wenn die Unfalllage des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs in Gelsenkirchen eher unauffällig ist, so nutzen viele dieser Fahrzeuge die Straßen in der Stadt, um örtliche Ziele anzufahren oder von Gelsenkirchen aus über die Autobahn zu überörtlichen Zielen zu gelangen. Daher ist die Überwachung des Schwerlastverkehrs auch für die Polizei Gelsenkirchen ein Schwerpunkt bei der Verkehrsunfallbekämpfung. Entsprechende Kontrollen sollen zum einen für die Sicherheit auf Gelsenkirchens Straßen sorgen, wirken sich aber auch positiv auf die Unfalllage im ganzen Land aus. Die nächste ganztägige Großkontrolle findet am kommenden Donnerstag, 12. September 2019, an verschiedenen Orten im Stadtgebiet statt. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Polizei Gelsenkirchen an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick". Diese wurde Mitte des Jahres durch die ständige Konferenz der Innenminister beschlossen. Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen steht für die Polizisten aber auch das persönliche Gespräch mit den Kontrollierten im Fokus. Die Beamten wollen den Fahrzeugführern klar machen, wie wichtig Themen wie Lenk- und Ruhezeiten, technischer Zustand von Lkws und Ladungssicherung sind. Eine Kontrollaktion findet ab 10 Uhr auf der Nahverkehrsanlage an der Veltins Arena statt. Hierzu laden wir alle interessierten Medienvertreter ein. Zur besseren Planung wird um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0209 365-2010 oder per Email an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de gebeten.

