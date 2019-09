Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 10. September 2019, gegen 10.15 Uhr, versuchten drei Frauen in einem Geschäft auf der Ahstraße in Gelsenkirchen-Altstadt einer 71-jährigen Gelsenkirchenerin ihre Handtasche aus dem Einkaufskorb zu entwenden. Als die Seniorin einen "Ruck" bemerkte, drehte sie sich zu dem Einkaufskorb. Eine Frau des Trios hatte die Handtasche bereits in den Händen. Die 71-Jährige entriss der Täterin die Handtasche und versuchte sie noch festzuhalten. Die Unbekannte trat nach der Gelsenkirchenerin und flüchtete anschließend in Richtung Heinrich-König-Platz. Die anderen zwei Frauen entfernten sich in Richtung Klosterstraße. Die Gelsenkirchenerin blieb unverletzt. Die Haupttäterin war circa 20 Jahre alt, hatte lange, blonde Haare und ein weißes Band im Haar. Sie trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Blazer, einen schwarz-weiß karierten Rock und führte eine große Umhängetasche mit. Die zwei anderen Frauen waren zwischen 30 und 40 Jahre alt und trugen ebenfalls eine Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Trio und/oder dessen Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell