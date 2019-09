Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist in Feldmark - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 9. September 2019, gegen 18 Uhr, entblößte sich ein Mann gegenüber einer 29-jährigen Gelsenkirchenerin im Bereich der Trabrennbahn an der Nienhausenstraße. Die Frau machte mit ihrem Pferd einen Ausritt an der Halde, als plötzlich der Mann aus einem Gebüsch sprang und sich vor die Frau stellte. Bekleidet war er lediglich mit einer grünen Jacke die offenstand-darunter war er nackt. Die Reiterin entfernte sich direkt von der Örtlichkeit. Der Exhibitionist war circa 50 Jahre alt, hatte graue Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine Brille. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter und/oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7112 (KK11) oder -8240 (Kriminalwache).

