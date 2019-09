Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Die Polizei warnt erneut vor falschen "Microsoft" Mitarbeitern

Gelsenkirchen (ots)

In den vergangenen Tagen haben erneut mehrere Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen Strafanzeigen bei der Polizei erstattet, weil sie von vermeintlichen Mitarbeitern von Microsoft angerufen worden sind. Die Tatverdächtigen gaben vor, dass der Computer der Geschädigten gehackt worden sei und forderten Daten von den Betroffenen. In einem Fall drohte der Anrufer, dass der Computer explodieren würde, wenn seine Anweisungen nicht befolgt werden. Die Polizei warnt daher erneut ausdrücklich:

- Mitarbeiter von Microsoft rufen von sich aus nicht bei ihren Kunden oder Bürgern an. Sie schicken auch keine Warnmitteilung auf einen Computer oder verkaufen eine Spezialsoftware zum Entfernen von Viren, Trojanern und anderen unerwünschten Programmen. - Geben Sie Fremden niemals Zugriff auf Ihre digitalen Endgeräte wie PC, Tablet oder Handy! - Auch Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoverbindungen gehören nicht in fremde Hände.

