POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Zwei verletzte Personen (2 FOTOS)

wangerland. Am Donnerstagabend, 14.11.2019, befuhr eine 68-Jährige gegen 18:10 Uhr mit ihrem Pkw die Wangerstraße (L 809) in Wiarden und kollidierte mit einem dort abgestellten Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls ca. 30 nach vorne in eine Hecke geschoben wurde. Die 68-Jährige und ihr mit im Fahrzeug sitzender, neunjähriger Enkel wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

