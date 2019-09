Polizei Mettmann

POL-ME: 39-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer - Mettmann - 1909061

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Dienstag (10. September 2019) kam es an der Talstraße in Mettmann zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers, bei dem dieser schwer verletzt wurde.

Gegen 07:30 Uhr befuhr der 39 Jahre alte Mann mit seiner rot-schwarzen Honda die Talstraße aus dem Zentrum kommend in südwestlicher Richtung. In einer langgezogenen Rechtskurve, in Höhe der Hausnummer 200, verlor er plötzlich, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Zeugen alarmierten umgehend den Rettungsdienst und die Polizei. Der 39-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell