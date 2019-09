Polizei Mettmann

POL-ME: Gezielte LASER-Kontrollen auf dem Dürerring - Ratingen - 1909059

Mettmann (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen des 10.09.2019 führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Ratingen, im Rahmen ihrer allgemeinen Streifenarbeit, in der Zeit von 07.25 Uhr bis 10.15 Uhr, gezielte Geschwindigkeitsmessungen auf dem Dürerring in Ratingen in Höhe des dortigen Kindergartens mit dem polizeilichen LASER-Messgerät durch.

In den knapp drei Stunden wurden dabei insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße auf der innerstädtischen Straße festgestellt, auf der am Kontrollort eine beschilderte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zum Schutz der Kindergartennutzer gilt. Unter den festgestellten Verstößen befand sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung in Höhe von 24 km/h (54 km/h bei erlaubten 30 km/h). Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 80,00 Euro und ein Punkt in Flensburg. Alle anderen Verstöße konnten jeweils mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Hinzu kamen aber noch zwei Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht und gegen Beleuchtungsvorschriften.

