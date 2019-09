Polizei Mettmann

POL-ME: Mit mehr als 2,2 Promille am Lenker - Mettmann - 1909054

Mettmann (ots)

In abendlicher Dunkelheit, am späten Montagabend des 09.09.2019, gegen 22.25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Mettmanner Polizei einen 54-jährigen Fahrradfahrer, weil dieser ohne Licht an seinem Velo auf der Schwarzbachstraße in der Kreisstadt Mettmann unterwegs war.

Bei der Kontrolle des Fahrradfahrers stellte sich dann aber nicht nur heraus, dass die Beleuchtungseinrichtungen am Velo vollkommen funktionsuntüchtig waren. Vielmehr bemerkten die Einsatzkräfte auch sehr schnell, dass der 54-jährige Mettmanner deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein an Ort und Stelle angebotener und freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille (1,14 mg/l).

Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Fahrradfahrer ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Jedes weitere Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr wurde dem Beschuldigten bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt, bevor der Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten konnte.

