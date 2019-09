POL-ME: Sattelzuganhänger wurde aufgefunden - Fahndung beendet - Langenfeld - 1909057

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Mit aktueller Pressemitteilung / ots (1909055) vom heutigen Tag berichteten wir über das angezeigte Verschwinden eines Sattelzuganhängers von einem Speditionsgelände in Langenfeld. Gerade eben wurde bekannt, dass der gesuchte Auflieger bei einer anderen Speditionsniederlassung in Willich wieder aufgetaucht ist. Nach dem Stand aktueller Ermittlungen handelte es sich um ein Missverständnis bzw. einen Fehler in der Logistik des Unternehmens.

Die internationale polizeiliche Fahndung konnte damit aktuell beendet werden, die öffentliche Fahndung nehmen wir hiermit ebenfalls zurück! Die Bezugsmeldung mit Angaben zum ausgeschriebenen Kennzeichen wird gelöscht. Die Polizei bedankt sich für Ihr Verständnis und bedauert eventuell bereits entstandenen Arbeitsaufwand zur Unterstützung der Fahndung.

