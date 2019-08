Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter Open-Air-Besucher schlägt 37-Jährigen nieder - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Bei einem Open-Air-Festival am Rheinischen Platz hat ein unbekannter Mann am Samstagabend (17. August) einen Mitfeiernden niedergeschlagen. Gegen 20.30 Uhr befand sich der 37-jährige Recklinghäuser mittig vor der dortigen Bühne. Beim Tanzen touchierte er versehentlich eine neben ihm stehende Person. Dieser unbekannte Besucher schlug ihn daraufhin mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter aus der Menschengruppe in unbekannter Richtung. Der 37-Jährige wurde von einem eingesetzten Sanitätsdienst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige ist zirka 20 Jahre alt, zirka 190 cm groß, hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu der Körperverletzung geben können. Etwaige Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

