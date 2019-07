Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Donnerstag, 27. Juli 2019, 11:15 Uhr, kam es auf dem Lidl-Parkplatz in Bakum, Sütholter Straße, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein roter Fiat Ducato beim Rückwärtsfahren gegen einen Metallpoller gefahren und anschließend geflüchtet sein. Eine Passantin hatte den Vorfall beobachtet und den Sachverhalt im Lidl-Markt gemeldet. Diese Zeugin, bzw. weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-1637.

