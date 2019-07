Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 17-Jährige Radfahrerin stirbt bei Unfall

Niederkrüchten-Dam (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L372 zwischen Heyen und Dam ist am Donnerstag gegen 13.45 Uhr eine 17-jährige Niederkrüchtenerin tödlich verletzt worden. Sie war auf ihrem Fahrrad unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einem Wirtschaftsweg aus die Damer Straße überqueren. Dort wurde sie vom Wagen eines 18-Jährigen aus Niederkrüchten erfasst, der von Heyen aus in Richtung Dam fuhr. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. Die L372 war bis gegen 17.30 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen, die auch durch einen hinzu gezogenen Sachverständigen unterstützt wurden, dauern an. /hei/kj (826)

