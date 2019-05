POL-RT: Raubüberfall, Schlägerei, Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt, Bedrohung mit Messer, u.a.

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen (RT): Schlägerei am Listpark (Zeugensuchmeldung)

Fünf Freunde befanden sich am Samstag gegen 20:30 Uhr, nach der Ankunft am Bahnhof Reutlingen, zu Fuß unterwegs in Richtung "Unter den Linden". Aus bislang nicht bekanntem Grund geriet die stark alkoholisierte 5-köpfige Gruppe in einen verbalen Streit mit einer Gruppe dunkelhäutiger Personen, die sich im Listpark aufhielt. Im Folgenden eskalierte der Streit zwischen den Gruppen. Als ein 23-jähriger Reutlinger schlichtend eingreifen wollte, wurde dieser durch einen Täter mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt und am Boden liegend weiter traktiert. Ein 54-jähriger Engstinger wurde durch den gleichen Täter im Anschluss niedergeschlagen und als dieser am Boden lag noch mehrfach auf diesen eingetreten. Im Laufe der Auseinandersetzung wurden dann auch ein 50-jähriger Engstinger und sein 27-jähriger Begleiter ebenfalls angegriffen und verletzt. Als daraufhin zufällig vorbeikommende Zeugen in das Geschehen eingreifen wollen, gingen die Täter flüchtig. Zwei der Verletzten mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Bei den beiden Haupttätern soll es sich dunkelhäutige Männer gehandelt haben. Ein Täter wird als 195 cm groß, sportliche Figur, trug eine weiße kurze Sporthose, Sporttrikot und mit Kickstiefeln bekleidet, beschrieben. Der zweite Täter wurde als 170 cm groß, mit einer roten Jacke und dunkler Hose beschrieben. Nach beiden Tätern fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen.

Münsingen (RT): Kontrolle über Pkw verloren

Unverletzt blieb ein 26-jähriger Pkw-Lenker, welcher am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, bei starkem Regen die Kontrolle über seinen Golf GTI verlor und in die Leitplanke prallte. Der junge Mann war auf der B465 von Münsingen in Richtung Mehrstetten unterwegs. Aufgrund seiner nicht an die Witterung angepassten Geschwindigkeit, kam er zuerst links in das Bankett, weshalb sich das Fahrzeug drehte und nach rechts frontal gegen die rechte Leitplanke prallte. Hiernach wurde das Fahrzeug nochmals abgewiesen und kam am linken Fahrbahnrand zu stehen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7500 Euro.

Filderstadt (ES): Bei Einsatzfahrt von der Fahrbahn abgekommen

Bei einer Einsatzfahrt kam ein Streifenwagen des Polizeireviers Filderstadt am Sonntag gegen 01.35 Uhr in Bernhausen im Kreisverkehr L1208a Echterdinger Straße/Felix-Wankel-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dabei frontal gegen eine Straßenlaterne, welche dadurch fast vollständig umgedrückt wurde. Der 32-jährige Lenker des Dienst-Kfz sowie seine 29-jährige Kollegin blieben unverletzt. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. An diesem, sowie am Lichtmast entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zur Sicherung der Straßenlaterne war die Feuerwehr Filderstadt vor Ort eingesetzt.

Aichtal (ES): Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - Fahrer und Kind leichtverletzt

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 16.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagabend gegen 20:10 Uhr, auf der B312 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat. Aufgrund des starken Niederschlages und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 36-jähriger BMW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen und prallte anschließend gegen die rechte Leitplanke. Erst 20 Meter weiter kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrzeugführer und ein auf dem Rücksitz befindliches 10-jähriges Kind wurden durch die Kollision leicht verletzt. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die Beifahrerin sowie eine weitere Mitfahrerin blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen auf Höhe Aich für zwei Stunden gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Filderstadt (ES): Abdeckplane in Stromleitung verursacht Stromausfall

Am Samstag gegen 11:50 Uhr, wehte der starke Wind in der Talstraße eine Abdeckplane von einem nahegelegenen Feld auf das Dach eines Einfamilienhauses. Die Plane verursachte einen Kurzschluss in der auf dem Dach angebrachten Hausstromleitung. Dadurch fiel im gesamten Wohngebiet längere Zeit der Strom aus. Nachdem durch einen Verantwortlichen des zuständigen Energieversorgers der Strom abgestellt werden konnte, entfernte die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt unter Zuhilfenahme einer Drehleiter die ca. 60m lange Folie von dem Dach des Gebäudes. Die Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers reparierten die abgerissene Stromleitung, so dass im Anschluss wieder für die Haushalte im Wohngebiet Strom zur Verfügung stand. Die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt war mit 4 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens an der Stromleitung kann noch nicht genau beziffert werden.

Filderstadt (ES): 20-Jähriger stürzt ca. 10m in die Tiefe und verletzt sich lebensgefährlich

Am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr wurde in der Emerlandstraße in einem Gebüsch eine schwerverletzte Person aufgefunden. Nach dem derzeitigen Sachstand verließ der 20-Jährige kurzzeitig seine Wohnung im 2. Obergeschoß und vergaß seinen Schlüssel mitzunehmen. Obwohl der 20-Jährige mehrmals klingelte und an die Wohnungstüre klopfte, hörte es das 6-Jährige, sich in der Wohnung befindende und schlafende Kind, nicht. Vermutlich versuchte der 20-Jährige im Anschluss über das Dach auf den Balkon der sich im 2. Obergeschoß befindlichen Wohnung zu klettern und stürzte aus bislang unbekannter Ursache ab. Durch den Aufprall erlitt der 20-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungstransporthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Polizeirevier Filderstadt und die Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen zu dem Unglücksfall aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Überfall auf Einkaufsmarkt (Zeugensuchmeldung)

Zu einem Raubüberfall ist es am Samstag kurz vor 21 Uhr in der Bahnhofstraße in Mössingen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter betrat maskiert den dort befindlichen "NETTO" und bedrohte eine Kassiererin mit einer Pistole. Nachdem der Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe erhielt, flüchtet er zu Fuß. Er wird wie folgt beschreiben: Männlich, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und er trug Schuhe mit einer hellen Sohle. Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und sie sucht Zeugen welche sachdienliche Angaben zur Tat bzw. Flucht des Täters machen können. Hinweise erbittet das Polizeirevier Tübingen unter der Rufnummer: 07071/9728660.

Tübingen: Mit Messer bedroht

Zu einem lautstarken Streit kam es am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr im Alten botanischen Garten. Zwischen mehreren Schwarzafrikanern kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Streit. Laut den Beteiligten zog ein 26-jähriger Gambier ein ca. 30 cm langes Messer und bedrohte damit die Umstehenden. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete dieser in die Hölderlinstraße und konnte dort von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen und festgenommen werden. Ein Messer konnte bei der Person nicht mehr festgestellt werden. Auf richterliche Anordnung wurde er den restlichen Tag in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

