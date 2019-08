Polizei Essen

POL-E: Essen: Diebes-Duo entwendet zahlreiche Kosmetikartikel - Fotofahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

45276 E.-Steele: Ein Diebes-Duo entwendete am 24. Juni 2019 Kosmetikartikel im hohen dreistelligen Wert aus einem Drogeriemarkt an der Bochumer Straße. Während der unbekannte Mann als Aufpasser fungierte und "Schmiere" stand, räumte die weibliche Person zahlreiche Kosmetika in ihre Tasche. Gemeinsam flüchtete das Duo aus dem Laden. Jetzt sucht das Kriminalkommissariat 33 nach der Identität der mutmaßlichen Ladendiebe. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

