POL-LB: Leonberg: Einsatzkommando nimmt psychisch auffälligen Mann fest;Leonberg-Ramtel: Wohnungseinbruch; Renningen: Unfallzeugen gesucht; Rutesheim: Gartenhäuser aufgebrochen

Leonberg: Einsatzkommando nimmt psychisch auffälligen Mann fest

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hat ein mit einem größeren Messer bewaffneter 36-jähriger Mann am Samstag gegen 14:00 Uhr vor einer Container-unterkunft im Lohlenbachtäle damit gedroht, andere Personen zu verletzen. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung hatte er sich in einem der Container eingeschlossen und reagierte auf Ansprache nicht. Ein Einsatzkommando der Polizei drang daraufhin in den Container ein und nahm den 36-Jährigen fest. Er wurde nach Versorgung im Krankenhaus in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Leonberg-Ramtel: Wohnungseinbruch

Nach einschlagen eines Fensters ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag in eine Wohnung im August-Lämmle-Weg eingestiegen und durchsuchte die Räume. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände gefallen ist. Steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Renningen: Unfallzeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der K 1060 zwischen Renningen und Rutesheim am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, noch Zeugen. Insbesondere den Fahrer eines weißen Lieferwagens, der seine Hilfe angeboten hatte. Ein 19-jähriger Autofahrer war mit seinem VW Golf in Richtung Rutesheim unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden VW Passat eines 40-Jährigen. In dessen Auto zog sich eine 35-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Rutesheim: Gartenhäuser aufgebrochen

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter links der Heimerdinger Straße zwischen Rutesheim und Heimerdingen sechs Gartenhäuser aufgebrochen. Er entwendete zwei Flaschen Spirituosen sowie eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber im Wert von etwa 400 Euro und richtete rund 1.200 Euro Sachschaden an. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/999100, zu melden.

